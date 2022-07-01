Москва, , 13:26 — REGNUM 95% военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР), которые были освобождены из украинского плена в результате обмена, подвергались пыткам. Об этом 1 июля пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

«Российские следователи проверят факты пыток военнослужащих ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обмена пленными, совершённого 29 июня, установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников вооружённых формирований Украины. К ним применялись пытки электрическим током, избиения и другие видам жестокого обращения.

Сейчас многим освобождённым из плена предстоит лечение осложнений после огнестрельных ранений и переломов.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: Вызволенный из украинского плена военный: наконец-то дождался