Стокгольм, , 13:27 — REGNUM «Социал-демократы» хотят начать переговоры между парламентскими партиями Швеции о будущем энергоснабжения страны после того, как прежнее энергетическое соглашение было нарушено. Об этом 1 июля написали министр по климату Анника Страндхэлл и министр энергетики Хашаяр Фарманбар в статье для газеты Aftonbladet.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министры отметили, что были удивлены, когда главная оппозиционная партия Швеции «Умеренные» сразу же отказалась от проведения новых межпартийных переговоров по энергетической политике. В статье они также раскритиковали тот факт, что «Умеренные» «подняли уровень конфликта в Швеции, когда речь заходит об энергетической политике».

«Умеренные, заройте топор войны в вопросах энергетической политики и садитесь за стол переговоров!» — призвали Страндхэлл и Фарманбар.

Ранее лидер оппозиции Ульф Кристерссон дал понять, что правительство Швеции и «Социал-демократы» десятилетиями призывали отказываться от ядерной энергии, после чего они изменили свою точку зрения в прошлом месяце.