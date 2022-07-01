Москва, 1 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Путём голосования будет определено место для площади имени Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве. Об этом 1 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Будет голосование, и оно определит (место для площади ЛНР). Безусловно, если уж у нас площадь ДНР есть, должна быть и площадь ЛНР, конечно», — сказал представитель Кремля.

При этом площадь ДНР в Москве появилась 22 июня, и она находится около здания посольства США в российской столице. Также 1 июля московские власти запустили опрос, в котором жители города могут выбрать место, которое назовут площадью ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что факты говорят о том, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер перевозила наркотические средства, из-за чего и была задержана в российском аэропорту.