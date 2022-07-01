Москва, 1 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. На реконструкцию фортов Кронштадта для их приспособления под туристические цели из федерального бюджета выделили дополнительно 1,1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано 30 июня на сайте правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

Реконструкция фортов «Император Александр I», «Кроншлот» и «Пётр I», позволит создать в Кронштадте туристический центр в рамках проекта «Остров фортов». Благодаря проекту в Кронштадте появится новое городское пространство с обустроенной набережной, музейно-парковым комплексом и выставочным центром. Распоряжение и выделении средств из резервного фонда подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно содержанию документа, 261,5 млн рублей пойдёт на первый этап реконструкции с элементами реставрации форта «Император Александр I». Ровно 400 млн рублей уйдёт на реконструкцию форта «Кроншлот» на первом этапе, а оставшиеся средства (более 438 млн рублей) пойдут на работы на форте «Пётр I».

«Минобороны России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2023 г.», — говорится в постановлении правительства.

Правительство ранее уже выделяло более одного миллиарда рублей на реконструкцию фортов Кронштадта. Вновь выданные средства помогут продолжить начатые работы.