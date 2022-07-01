Лондон, 1 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Предполагается, что северокорейские хакеры Lazarus Group причастны к хищению $100 млн у американской блокчейн-компании Harmony. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой данные британской аналитической компании Elliptic.

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Соотвествующие выводы были опубликованы через неделю после того, как 24 июня калифорнийская криптофирма подтвердила кражу криптовалюты.

Известно, что были украдены такие монеты, как Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH), Tether и Bitcoin (BTC).

Сообщается, что после кражи большая часть украденного была переведена в эфириум (ETH), а через несколько дней выведены через Ethereum-миксер Tornado Cash, широко используемый для отмывания денег.

«Несмотря на то, что каждый факт по отдельности не указывает на Lazarus Group, в совокупности всё указывает на причастность северокорейской группировки», — сообщили в аналитической компании.