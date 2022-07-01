Лондон, 1 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Шотландский продюсер Calvin Harris (Адам Ричард Вайлс) и американский рэпер 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф) опубликовали совместный сингл под названием New Money. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 1 июля.

Цитата из видеоинтервью Кельвин Харрис

Представленная работа стала дебютным сотрудничеством артистов, а также первым синглом из предстоящей пластинки Calvin Harris. Сама же композиция выполнена в фанк-звучании, дополненном рассказом 21 Savage о своём заработке.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Calvin Harris раскрыл имена гостей в будущем альбоме Funk Wav Bounces Vol. 2. Так, в записи пластинки поучаствуют Busta Rhymes, Фаррелл Уильямс, Lil Durk, Offset, Чарли Пут, Джастин Тимберлейк и другие.