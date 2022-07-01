Париж, 1 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Несколько организаций в области туризма встревожены перебоями в работе аэропортов во время летних каникул из-за «дезорганизации» и забастовок, которые уже привели к задержкам и отменам рейсов, сообщает Franceinfo.

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Союз туроператоров «уведомляет» премьер-министра Франции Элизабет Борн «о ситуации с серьезными нарушениями, наблюдаемыми в течение многих недель во французских аэропортах».

Специалисты указывают на «массовую отмену рейсов некоторыми авиакомпаниями», такими как Lufthansa или Ryanair. Это сокращает время пребывания отдыхающих на месте, приводит к «безвозвратным потерям и дополнительной работе для туристических операторов».

Несколько забастовок для борьбы с инфляцией запланированы или уже проводятся во французских аэропортах, в том числе в аэропортах Шарль-де-Голль и Орли.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля рейсы из парижского аэропорта Шарль-де-Голль и других французских аэропортов были прерваны из-за забастовки и акций протеста, на которых работники требовали повышения заработной платы в соответствии с инфляцией.