Кишинёв, 1 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) и Партия коммунистов (ПКРМ) 1 июля вывели сторонников на протестный митинг возле здания парламента в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Партия Социалистов Республики Молдова Акция протеста ПСРМ

«Пришедшие на митинг люди выражают возмущение не только провальной по всем направлениям политикой режима, но и его полным безразличием к справедливым требованиям граждан», — говорится в сообщении.

Сообщается, что протестующие требуют, чтобы президент Молдавии Майя Санду ушла в отставку. Они также указывают на то, что действующих режим отказывается принимать предложения от оппозиции по улучшению ситуации в стране.

По данным пресс-службы, активисты принесли плакаты «Хватит зрелищ — дайте хлеба», «Остановите подорожание» и другие.

Стоит отметить, что после прихода к власти в Молдавии партии Санду «Действие и солидарность», уровень жизни в стране стал стремительно ухудшаться. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон ранее заявил, что хуже режима быть не может, и призвал его «снести».