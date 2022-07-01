Красноярск, 1 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Необычный судебный процесс прошёл в Красноярске. Суд был вынужден «арестовать» кота. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В Свердловском районе Красноярска мировой судья судебного участка №76 рассмотрела иск жительницы города — владелицы кота. Женщина просила суд наложить обеспечительные меры на своего кота породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен.

Ранее питомец потерялся во время переезда на улице Гусарова. Нашедшая кота женщина отправила его в приют. Владелица кота нашла его через зоозащитников одной из интернет-групп. Хозяйка попыталась забрать питомца домой, но владелица приюта его не отдала.

Красноярка переживала, что в приюте кот может подцепить инфекцию. Она обратилась в суд с иском об изъятии животного у хозяйки приюта. Пока иск не будет рассмотрен, она просила суд наложить на кота обеспечительные меры (по сути — арест) и передать ей его на ответственное хранение. Мировой судья приняла решение в пользу хозяйки кота.

Решением суда Русский Бэтмэн передан хозяйке на «ответственное хранение». Окончательное решение по делу будет принято на судебном заседание 27 июля.

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