Лесозаводск, Приморский край, , 05:23 — REGNUM В Приморье спасли детеныша амурского лесного кота, оставшегося без матери. Краснокнижного котёнка поместили в центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка, где он проведет некоторое время, пока подрастет, окрепнет и будет готов к жизни в дикой природе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Амурский кот Минлесхоз Приморского края

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На загородной автодороге в Лесозаводском городском округе местная жительница обнаружила мертвую самку амурского лесного кота, по всей видимости, сбитую автомобилем, рядом с которой был живой детеныш. Девушка спасла котенка, но, поняв, что речь идет не об обычной домашней кошке, а о диком животном, обратилась в службу Госохотнадзора.

«Девушка поступила очень правильно, что обратилась к нам. Она не просто спасла жизнь котенка, но поступила по закону, поскольку изымать диких животных, особенно краснокнижных, из естественной среды обитания без соответствующего разрешения нельзя. Кроме того, теоретически, дикое животное может быть переносчиком заболеваний, опасных для людей и домашних животных, поэтому лучше оно пока побудет под присмотром специалистов, спасших не одну жизнь. Если бы котенка оставили на дороге, то, скорее всего, он бы рано или поздно погиб под колесами. Еще раз спасибо нашей землячке за неравнодушие и здравый смысл», — сказал первый замминистра лесного хозяйства Приморья Алексей Суровый.

Отмечается, что это уже второй найдёныш за последнее время. После того, как котята перестанут нуждаться в молочном вскармливании, их планируют поселить в одном вольере.

Подвид бенгальской кошки включен в Красную книгу Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Томской области с начала года зарегистрировано 35 случаев наезда на животных. В результате погибли два человека.