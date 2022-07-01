Донецк, , 12:08 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел Ясиноватой из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом 1 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В 11:30 с позиций в Авдеевке украинские войска открыли огонь по Ясиноватой. Артиллерия выпустила пять снарядов калибра 155 мм, РСЗО «Град» — десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, с утра 1 июля Ясиноватая оказалась под массированным обстрелом ВСУ.