Красноярск, 1 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Пожар произошёл днём 1 июля в здании мэрии Красноярска.

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Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Красноярскому краю, информация о возгорании в техническом помещении на шестом этаже поступила в 15:10 по местному времени. На место выехали около 50 человек личного состава, 18 единиц техники.

Люди из здания эвакуировались самостоятельно. В 15:37 пожар локализовали на площади 6 кв. м.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Элисте из-за пожара спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома.

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