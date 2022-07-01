Элиста, 1 июля 2022, 09:35 — REGNUM В Элисте из-за пожара спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 1 июля.
О возгорании в 5-м микрорайоне стало известно днём 30 июня. Огонь вспыхнул на первом этаже подъезда и повредил две детские коляски. Справиться с пожаром удалось оперативно.
Пять человек были спасены, ещё 35 жильцов дома — эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте происшествия работали силы и средства Элистинского пожарно-спасательного гарнизона.