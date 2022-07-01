Элиста, , 09:35 — REGNUM В Элисте из-за пожара спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 1 июля.

Пожар

О возгорании в 5-м микрорайоне стало известно днём 30 июня. Огонь вспыхнул на первом этаже подъезда и повредил две детские коляски. Справиться с пожаром удалось оперативно.

Пять человек были спасены, ещё 35 жильцов дома — эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работали силы и средства Элистинского пожарно-спасательного гарнизона.