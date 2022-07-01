Братислава, 1 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Российская госкорпорация Газпром сократила объем поставок газа в Словакию в два раза, сообщил генеральный директор государственной компании «Словацкая газовая промышленность» Рихард Прокыпчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Сокращение поставок газа из России все еще происходит. Снижение на 10% началось примерно две недели назад. Через два дня они снизились на 30%, а вскоре — на 50%. Сейчас мы получаем газ вдвое меньше договорного объема», — сказал он в интервью словацкой газете «Правда».

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что дефицит российского газа испытали в странах Европы в связи с ранним началом сильной жары.

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