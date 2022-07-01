Минск, , 11:46 — REGNUM Процесс расширения Североатлантического альянса (НАТО) является стратегической ошибкой, так как это способствует подрыву принцип неделимости безопасности и увеличению напряжённости. Об этом 1 июля заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

Как отметил Глаз, слова которого приводит РИА Новости, позиция Минска по поводу расширения НАТО продолжает быть неизменной, несмотря на то, в каком направлении расширяется этот военно-политический блок.

«Разрастание Североатлантического альянса, который после прекращения существования Организации Варшавского Договора утратил свою оборонительную природу, является стратегической ошибкой», — сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь белорусского МИД уточнил, что этот процесс «подрывает принцип неделимости безопасности и ведёт к появлению новых разделительных линий» в Европе, а также способствует росту напряжённости в военно-политической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что новая стратегическая концепция НАТО содержит «фундаментальные решения по коллективной защите и нашей безопасности»