Новосибирск, 1 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 июля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 405 пациентов, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 50 новых носителей коронавируса. За это же время 57 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 33 человека, на ИВЛ — четыре новосибирца.

Всего в регионе выявлено 260 212 случаев заражения коронавирусом, 253 764 пациента выздоровели, умерли 5686 человек