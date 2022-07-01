Лисичанск, ЛНР, 1 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Материал о том, что многие жители Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) поддерживают Россию и Вооружённые силы (ВС) РФ, выпустил 1 июля британский телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Как указал корреспондент Sky News, в Лисичанске «несомненно есть много сторонников» России, которые уверены, что после освобождения города от киевских боевиков ситуация в нём улучшится.

Также журналист уточнил, что ряд горожан считает врагами киевский режим и поставляющих ему оружие, а также обвиняет в начале конфликта Киев во главе с Владимиром Зеленским.

«Нам нужно долго идти, только лишь чтобы достать воды. Русские только хотят нам помочь», — заявил телеканалу один из жителей Лисичанска.

Кроме того, еще одна жительница города обвинила телеканал из Британии в том, что он не сообщает правду о ситуации на Украине.

«Россия говорит свое. Зеленский говорит свое. И мы уже не понимаем… нам не платили пенсии пять месяцев. Зеленский нам не платит», — добавил еще один горожанин.

При этом в материале телеканала отмечается, что хотя у жителей Лисичанска могут быть разные взгляды на ситуацию, все они хотят окончания конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что в Луганской Народной Республике обнаружили ёмкости для нефтепродуктов, в которые находились связанные тела погибших.