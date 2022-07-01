Стокгольм, 1 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Когда в своем заключительном слове на саммите НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция обязалась выслать в Турцию 73 «террориста», весь журналистский пул был удивлен. Как считает Пол Левин, директор Института турецких исследований Стокгольмского университета, это еще раз доказывает, что мадридское соглашение между Турцией, Швецией и Финляндией может подвергаться различным трактовкам. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пока не прокомментировала заявление. Министр внутренних дел и юстиции страны Морган Йоханссон в свою очередь не стал опровергать информацию, ограничившись словами, что Швеция не выдает шведских граждан.

«Это соглашение позволяет всем сторонам заявить о своей победе, так что в этом смысле это показательное произведение искусства дипломатии», — считает Левин.

Но разногласия по вопросу экстрадиции могут возникнуть, когда турецкий парламент должен будет одобрить заявку Швеции на членство в НАТО.

«Риск в будущем, возможно, заключается в том, что различные интерпретации могут привести к продолжающимся разногласиям до процесса ратификации», — заключил эксперт.