Анкара, , 11:14 — REGNUM Не успели высокопоставленные лица Швеции откреститься от слухов о высылки людей в Турцию после заключения мадридского соглашения, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заключительном слове на саммите НАТО в Испании заявил, что Стокгольм обязался передать Анкаре 73 «террориста». Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Швеция и Финляндия должны выполнить обещания, данные ими в соглашении с Турцией, если Турция снимет свое вето против членства двух стран в НАТО, дал ясно понять Эрдоган.

По его словам, одно из обещаний шведского правительства — экстрадиция 73 «террористов».

»В первую очередь Финляндия и Швеция должны выполнить свои обещания. Они должны делать то, что требуется. Если они выполнят свои обещания, мы отправим протокол о присоединении [двух стран к НАТО] в наш парламент для ратификации», — сказал турецкий лидер.