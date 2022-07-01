Владивосток, 1 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В летний сезон из Владивостока в Сочи будут летать прямые авиарейсы. Вылеты планируются два раза в неделю по вторникам и четвергам, первый состоится 19 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Правительство.янао.рф В самолете

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Перелеты будут осуществляться авиакомпанией «АЙ ФЛАЙ» на воздушных судах Airbus A330-300, вместимостью 378 пассажиров.

Программа регулярных беспосадочных перелётов по маршруту Владивосток — Сочи продлится до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, новые рейсы запустят из аэропорта Казани в Иркутск и Новокузнецк. Первые полеты запланированы с 30 октября.