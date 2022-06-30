Казань, , 15:11 — REGNUM Новые рейсы запустят из аэропорта Казани в Иркутск и Новокузнецк. Первые полеты запланированы с 30 октября, сообщает пресс-служба казанской воздушной гавани.

Самолет авиакомпании Nordwind Nordwindairlines.ru

Авиаперелеты по маршруту «Казань — Иркутск» намечены с 30 октября по четвергам и воскресеньям. Вылет из столицы Татарии состоится в 23:20, прибытие в Иркутск в 09:05. В обратную сторону борт направится в 10:20, с посадкой в Казани в 10:40.

С 1 ноября дважды в неделю (по вторникам и субботам) запустят авиасообщение между Казанью и Новокузнецком. Вылет из аэропорта столицы Татарии в 00:10, посадка в Новокузнецке в 07:40. В обратном направлении самолет возьмет курс в 08:40, прибытие в Казань в 08:30.

Для каждого из городов указано местное время. Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из международного аэропорта «Казань» с 3 июля открывают новый регулярный авиарейс в Томск.

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