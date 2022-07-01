Москва, 1 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо и президент России Владимир Путин обсудили сотрудничество в сферах инвестиций, торговли и туризма, сообщает Kompas.

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«У нас была долгая дискуссия о сотрудничестве между Россией и Индонезией, как в области инвестиций, так и в области торговли и туризма, которую мы продолжим, сформировав команду, чтобы мы могли обсудить это подробно», — заявил президент Индонезии.

Встреча лидеров России и Индонезии состоялась 30 июня в Москве. Джоко Видодо прибыл в Кремлевский дворец около 15:30 по местному времени. После встречи лидеры двух стран сделали совместное заявление для прессы в Екатерининском зале Кремлевского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо много говорил о продовольствии и удобрениях на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.