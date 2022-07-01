София, , 10:57 — REGNUM Новым премьер-министром Болгарии может быть избран действующий министр бороны страны Драгомир Заков. Об этом 1 июля со ссылкой на заявление представителя коалиционной партии «Есть такой народ» Иву Митеву сообщает софийская информационная служба News. bg.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Митевой, в настоящее время за кандидатуру Закова готовы проголосовать «многие политические силы страны». «Он подходит лучше всех, поскольку имеет необходимую подготовку и опыт», — резюмировала, в частности, она.

Напомним, 1 июля президент Болгарии Румен Радев планирует представить мандат на формирование нового болгарского правительства. Ранее депутаты Народного собрания (парламента) страны вынесли вотум недоверия кабинету министров Кирила Петкова.