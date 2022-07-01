Белгородские власти назвали стоимость ремонта троллейбусной сети
Белгород, 1 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Порядка 7,7 млрд рублей требуется на восстановления всей троллейбусной сети в Белгороде. Об этом заявил руководитель Единой транспортной компании Александр Дударенко.
В Белгороде 30 июня прошёл круглый стол по организации работы общественного транспорта. По словам Александра Дударенко, в сумме 7,7 млрд рублей учитывается модернизация всех подстанций, надземных линий длиной в 77 км и 136 км подземных коммуникаций, а также закупка 84 троллейбуса.
Троллейбусы, стоимостью 37 млн рублей за единицу, взяли в расчёт, поскольку только такие имеют возможность двигаться 40 км на собственной тяге. Александр Дударенко пояснил, что у властей «есть полный отчёт всех компаний-производителей, где самый дешёвый троллейбус с автономным ходом и климат-контролем стоит 35,5 млн рублей со скидкой».
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Белгороде прекратилось троллейбусное движение. Активисты считают, что стоимость сохранения троллейбусов в городе завышена властями.