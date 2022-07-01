Мариуполь, ДНР, 1 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Мариуполе осенью 2022 года будет построен новый жилой комплекс на 12 домов, сообщили в Минобороны РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Новый комплекс возводят военные строители. Всего появятся 12 пятиэтажных домов на более чем 1 тыс. квартир. Площадь застройки составит 115 тыс. гектаров. Первые новостройки будут сданы уже 1 сентября 2022 года, остальные — 1 октября.

Строительство объектов проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, Тимур Иванов также осмотрел строительство нового медцентра в Луганске.