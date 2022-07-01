София, , 10:25 — REGNUM В Варненской области на востоке Болгарии в акватории Черного моря обнаружена украинская плавучая мина. Об этом 1 июля со ссылкой на болгарское министерство обороны сообщает БТВ.

Болгария

По предварительным данным, мина была замечена командой одного из гражданских судов, курсировавших в регионе. В указанный квадрат был срочно направлен военный тральщик.

Как утверждают специалисты, мина имеет украинскую маркировку. Предполагается, что снаряд был отнесен в море от побережья Одессы сильным штормом.