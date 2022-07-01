Донецк, 1 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Украинские боевики снова подвергли обстрелам город Ясиноватая и населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что новый обстрел Новобахмутовки со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:15 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 09:30 украинские нацисты обстреляли Ясиноватую из реактивных систем залпового огня «Град», выпустив по городу из неё 10 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая гора, активно развивается наступление на Северск.