Луганск, 1 июля 2022, 10:17 — REGNUM Новый многофункциональный медицинский центр начнёт работу в Луганске в ноябре 2022 года. Об этом сообщили 1 июля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Строительство
Строительство
Pxhere.com

Медицинский центр возводится силами Минобороны для жителей Луганска. Его площадь составит 11 тыс. кв. метров, комплекс рассчитан на 200 мест.

Медучреждение начнёт работу уже в ноябре 2022 года. Его оснастят современным диагностическим оборудованием.

Ход строительства проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов.