Екатеринбург, 1 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Уральская транспортная прокуратура наложила арест на имущество участника внеэкономической деятельности из-за неуплаты таможенных платежей. Задолженность мужчины составила более 150 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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В адрес юридического лица были направлены уведомления о необходимости погашения задолженности. Требования ведомства исполнены не были.

Сотрудники таможенного органа произвели арест денежных средств общества, участником которого является должник. В случае непогашения задолженности имущество будет обращено в доход государства.