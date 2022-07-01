Таллин, , 10:08 — REGNUM

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Правительство Эстонии решило исключить из уменьшившейся в объеме программы укрепления и восстановления экономики Эстонии три проекта, в связи с которыми возросли финансовые и временные риски. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

«Быстрый рост цен на строительство сделал изначально запланированные в программе проекты на 345 миллионов евро дороже, а кроме того Европейская комиссия поставила перед нами задачу уложиться с программой в объем средств, который более чем на 100 млн евро меньше изначально запланированной суммы», — пояснила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

По ее словам, в связи с новыми требованиями возрос риск, что некоторые проекты не будут закончены к требуемому Европейской комиссией сроку, то есть к 2026 году.

С большой вероятностью объем выделяемой Эстонии поддержки составит 862,2 млн евро вместо изначально запланированных 982,5 миллионов. Правительство решило для снижения финансовых и временных рисков исключить из программы три проекта общей стоимостью в 360,3 млн евро — создание Таллинской больницы, которое требовало 280 млн евро, строительство железнодорожной ветки Турба — Ристи за 34 млн евро и приобретение медицинского вертолета для Департамента полиции и погранохраны на сумму в 46,3 млн евро.

Марис Лаури, исполняющая обязанности министра экономики и инфраструктуры, сказала, что в нынешней ситуации было решено сосредоточиться на электрификации железной дороги на тартуском направлении. «Ситуация на мировом рынке энергии обострила необходимость перехода на зеленый транспорт, поэтому сейчас мы сосредоточимся на электрификации имеющейся железной дороги. Цель — чтобы в концу 2024 года на электричке можно было добраться до всех крупнейших станций», — отметила Лаури.

Европейский фонд восстановления и укрепления экономики сместил свой фокус с кризиса, вызванного коронавирусом, на сферу энергетики, чтобы ускорить освобождение стран ЕС от российских энергоносителей. Это соответствует программе Европейской комиссии REPowerEU. Необходимые меры также планируется финансировать через программу восстановления экономики.