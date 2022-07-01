Копенгаген, 1 июля 2022, 10:00 — REGNUM В эстонской Нарве местные жители поддерживают спецоперацию на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону России, рассказал датский телеканал tv2. dk.
Жители города рассказали журналистам, что не разделяют позицию Запада по отношению к Москве.
По его словам, в случае военного конфликта России и Эстонии, жители Нарвы поддержат Москву.
Как сообщало ИА REGNUM, в приграничной с Россией Нарве (северо-восток страны, третий город по населению) доля эстонцев составляет 6%, а тех, кто считает эстонский родным языком, — 2%. В Нарве проживает почти 54 000 человек. Плотность населения на 1 квадратный км — 785 человек. Более 83% нарвитян — русские по национальности. Это самый русский город Эстонии.