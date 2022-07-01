Бухарест, 1 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. По меньшей мере пять тысяч водителей вышли в Румынии на общенациональную акцию протеста, требуя от правительства снижения цен на автомобильное топливо. Об этом 1 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, наиболее масштабные акции проходят в Бухаресте, Яссах, Тимишоаре и других крупных городах страны. Как утверждают местные источники, демонстрации организованы представителями региональных общественных организаций, однако документального подтверждения этой информации нет.

Сообщается о блокировании въездов и выездов на сотни АЗС по всей стране. Полиция не вмешивается в ход указанных мероприятий.

Напомним, 30 июня правительство Румынии объявило о намерении введения государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо. При этом цена на соответствующие носители была снижена в среднем на 50 румынских бани ($0,1).