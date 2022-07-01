Вашингтон, 1 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В случае продолжения военных действий на Украине киевский режим может потерять новые территории. Такое мнение 1 июля высказал профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в своей статье для журнала Foreign Affairs.

Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР» Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе

Как считает американский профессор, Киеву даже при дополнительных поставках Западом вооружений, скорее всего, не хватит сил для того, что вновь занять территории, ранее освобождённые Россией от киевских боевиков.

«Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева», — отметил он.

При этом Купчан уточнил, что, по его мнению, в случае затягивания конфликта на Украине ситуация в мире ухудшится, так как повысится риск эскалации ситуации и также затянутся серьёзные сбои в мировой экономике и снабжении продовольственными товарами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка и Ясиноватой.