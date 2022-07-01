Кишинёв, 1 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Европейский совет 30 июня принял решение выделить €40 млн на усиление вооружённых сил Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Кишинёве.

Army.md Молдавские солдаты

«Эта мера помощи укрепит возможности подразделений тылового обеспечения, мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной воздушной разведки и тактической связи вооружённых сил Молавии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, средства пойдут на экипировку молдавской армии «нелетальным снаряжением», беспилотниками и оборудованием для обучения военнослужащих. Эта мера якобы должна способствовать стабильности в регионе.

Напомним, в последнее время официальные лица Молдавии, в том числе президент республики Майя Санду, заявляют, что нужно усиливать вооружённые силы. Помощь, выделенная Евросоветом, позволит удвоить военный бюджет республики на 2022 год.