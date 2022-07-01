Донецк, 1 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В результате артиллерийских обстрелов пострадали семь мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом 1 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В штабе рассказали, что за сутки, в период с 8:00 30 июня до 8:00 1 июля, в результате украинских обстрелов получили ранения семь мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики с оккупированной части ДНР нанесли удар из РСЗО по населённому пункту в тылу ЛНР.