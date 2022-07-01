Анкара, 1 июля 2022, 08:33 — REGNUM Вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии приведет к полному окружению Калининграда странами военного блока, Москве придется принять ответные меры. Об этом пишет турецкий журналист Сернур Яссыкая в газете Yeni Safak.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может изменить геополитическую обстановку и создать дополнительную напряженность в регионе.
Напомним, ранее Financial Times сообщило, что лидеры Североатлантического блока переосмысливают способы противостояния Москве в рамках возвращения к концепциям холодной войны.
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