Иркутск, 1 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о вынесении приговора троим мужчинам — лидеру и участникам организованной преступной группы — по нашумевшему уголовному делу преступной группы, совершившей убийство семи человек.

МВД Задержание банды

В ходе предварительного следствия следователями проведен колоссальный объём работы: около 50 осмотров мест происшествий (в ходе которых, в том числе, изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество), более 320 допросов, 17 обысков, в том числе по месту жительства фигурантов уголовного дела, около 70 сложных экспертных исследований.

Преступная группа под руководством троих мужчин действовала с 2000 года в Тайшетском районе. ОПГ в период 2000–2003 гг. приняла активное участие в переделе сфер криминального влияния в городе Тайшете, физически устраняя лидеров и участников противоборствующих преступных группировок.

Так, в начале марта 2001 года участники ОПГ совершили убийство лидера другой преступной группы, он владел крупной лесозаготовительной организацией. Злоумышленники застрелили его. Спустя несколько месяцев аналогичным способом расправились ещё с одним криминальным авторитетом.

Хладнокровные и циничные преступления продолжились в июне 2002 года. Тогда несколько участников ОПГ по указанию лидеров спланировали убийство сына ранее убитого владельца лесного бизнеса. Один из обвиняемых подкараулил его возле подъезда дома и выстрелил из пистолета, однако пуля попала в руку, после чего мужчине удалось скрыться от бандитов.

Следующее преступление организованная преступная группа планировала несколько месяцев. Был подготовлен автомобиль «УАЗ», топоры, ножи, наручники и другие предметы. В начале декабря 2002 года четверо участников преступной группы под видом сотрудников ОМОН ворвались в одну из квартир, в которой на тот момент находились пятеро активных участников другой преступной группы. Злоумышленники похитили потерпевших, предварительно связав их, и вывезли на берег реки Бирюса, где совершили убийство, расчленили тела и погрузили их в промоину реки.

Накануне суд присяжных вынес вердикт о виновности подсудимых. Иркутским областным судом с учетом мнения прокурора мужчинам назначено наказание от 9 до 25 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Забайкальском крае осудили шестерых местных жителей — участников крупной организованной преступной группировки (ОПГ), орудовавшей на территории региона и соседней Иркутской области в 1995–1996 годах.

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