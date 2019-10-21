Чита, , 13:34 — REGNUM В Забайкальском крае утверждено обвинительное заключение в отношении шестерых местных жителей — участников крупной организованной преступной группировки (ОПГ), орудовавшей на территории региона и соседней Иркутской области в 1995—1996 годах. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает прокуратура Забайкалья.

«Фигуранты уголовного дела совершили убийства 14 лиц на территории Читинской и Иркутской областей, в том числе в мае 2005 года убийство в Чите Константина Ключевского и Евгения Жарова, которые, согласно материалам дела, ранее выступали организаторами и лидерами данной преступной группы», — пояснили следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шестеро членов ОПГ, которые входили в структурное подразделение банды «Ключевские», были задержаны в ноябре 2017 года. Вскоре после этого удалось найти ещё четверых участников этой организованной преступной группировки. Позднее — в июле 2018 года — правоохранители задержали и других восьмерых членов этой банды.