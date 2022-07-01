Луганск, , 08:09 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли населённый пункт Ровеньки в Луганской Народной Республики (ЛНР) с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Об этом 1 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

HIMARS Defense. gov

Отмечается, что обстрел Артёмовска со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено две ракеты из РСЗО М142 HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования несколько раз обстреляли город Ясиноватая, а также населённые пункты Пантелеймоновка и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республики (ДНР).