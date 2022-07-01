Нью-Дели, , 08:03 — REGNUM Индия повысила размер пошлины на ввоз золота с 7,5% до 12,5%, сообщили в пресс-службе индийского правительства.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти страны пытаются бороться с падением национальной валюты путем снижения спроса на этот драгоценный металл. Несколько дней назад рупия упала до рекордно низкого уровня. Индия является вторым импортером в мире по объемам ввозимого золота.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня газета The Indian Express распространила информацию о том, что Россия стала ведущим поставщиком фосфорных удобрений для Индии.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия стала главным поставщиком в Индию фосфорных удобрений