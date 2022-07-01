Москва, , 08:01 — REGNUM Депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») просит главу Минтруда Антона Котякова оценить целесообразность своего предложения освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию полученного по наследству жилья.

Недвижимость Дарья Драй © ИА REGNUM

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас пенсионеры, которые вступают в наследство после смерти супруга или супруги, также платят пошлину за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество.

Депутат в обращении к главе Минтруда просит оценить целесообразность поправок в Налоговый кодекс для отмены пошлины в таких случаях, сообщает RT.

Размер пошлины составляет 2 тыс. рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает граждан ЛНР, ДНР и Украины, переехавших в Россию от уплаты ряда пошлин.

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