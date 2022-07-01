Красноуральск, Свердловская область, 1 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Жителя Красноуральска Свердловской области будут судить за незаконную ловлю рыбы. Во время рыбалки мужчина применял запрещённое орудие добычи, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Рыба

Инцидент произошёл в феврале 2022 года на реке Кушайка Обь-Иртышского сельскохозяйственного района. Для добычи рыбы уралец использовал острогу — колющее орудие, которым запрещено добывать рыбу. Таким способом мужчине удалось поймать 49 особей окуня и плотвы.

Вину свердловчанин признал. Уголовное дело рассмотрит Красноуральский городской суд.