Омск, , 07:16 — REGNUM Осуждён житель Омска, избивший мужчину до смерти из-за громкого кашля. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в прокуратуре Омской области.

Сон Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM

Прокуратура Октябрьского округа Омска поддержала гособвинение по уголовному делу против 32-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Установлено, что в ночь на 5 марта 2022 года мужчина гостил у приятеля и его сожительницы в квартире по ул. 8-я Линия в Омске. Компания употребила спиртное и легла спать. Через некоторое время гость подошёл к спящему хозяину квартиры и нанёс ему множественные удары, а также надавил коленом на грудь. После этого злоумышленник лёг спать.

Потерпевший от полученных травм скончался. Подсудимый признал свою вину. Он заявил, что хозяин квартиры не давал ему уснуть, так как громко кашлял во сне.

По данным прокуратуры, омич совершил преступление в период отбывания наказания в виде ограничения свободы. С учётом этого обстоятельства суд назначил ему окончательное наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, перед судом предстанет житель Омска, до смерти избивший собутыльника и прятавший его тело в погребе.

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