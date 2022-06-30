Омск, , 13:51 — REGNUM Перед судом предстанет житель Омска, до смерти избивший собутыльника и прятавший его тело в погребе. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в прокуратуре Омской области.

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Прокуратура Центрального округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 39-летнего ранее судимого омича. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Установлено, что 24 ноября 2021 года мужчина у себя дома распивал спиртное со своими знакомыми. В какой-то момент у омича начался конфликт со знакомым из-за потерянного мобильного телефона. Злоумышленник избил потерпевшего кулаками и стулом. От полученных травм он вскоре скончался на месте происшествия.

После этого фигурант дела пригрозил свидетелям конфликта и потребовал помочь ему спрятать труп. Тело обернули простынёй, обмотали скотчем и закопали в погребе в сарае на придомовой территории. Позже было установлено, что потерпевший не имел отношения к потере мобильного телефона.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий свидетели заявили, что в тот день потерпевший после распития спиртных напитков ушёл домой. Его тело обнаружили в погребе лишь спустя пять месяцев.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Омска обвиняется в покушении на убийство знакомого из-за громкой музыки.

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