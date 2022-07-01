Техас, США, , 06:40 — REGNUM По меньшей мере четверо мигрантов погибли в результате дорожной аварии в американском городе Энсиналь (штат Техас), говорится в заявлении консульства Мексики в техасском городе Ларедо.

Иммиграционный контрольно-пропускной пункт США на границе с Мексикой (сс) Jonathan McIntosh

Они находились в джипе, который врезался в грузовую фуру возле контрольно-пропускного пункта Таможенно-пограничной службы США. По информации мексиканских дипломатов, в числе погибших есть двое граждан Мексики и один подданный Гватемалы.

При инциденте также пострадали три человека, которые были госпитализированы. Речь идет о водителе джипа, являющемся гражданином США, и еще двух пассажирах транспортного средства, которые, как предполагают в дипмиссии, могут быть выходцами из Гватемалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня на окраине американского города Сан-Антонио (штат Техас), была найдена фура, в кузове прицепа которой находились десятки тел мигрантов. От теплового удара погибли не менее 53 человек. Еще более десятка людей были доставлены в больницу.

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