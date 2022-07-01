Мариуполь, ДНР, 1 июля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России построит новый жилой микрорайон в Мариуполе осенью 2022 года. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Осенью текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возведут первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в городе специалисты застроят 115 гектаров. Там возведут 12 пятиэтажных домов, где смогут проживать более тысячи семей. Уже в строительстве принимают участие более 600 специалистов и 80 единиц техники.

Отмечается, что территория, где происходит застройка, уже разминирована саперами российских подразделений. Также в Мариуполе развернуты полевые кухни для обеспечения горячей пищей местных жителей.