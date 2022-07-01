Тегеран, 1 июля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. 30 июня парламентские делегации Исламской Республики Иран и Ирака провели обзор двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Izzedine Иран и Ирак на карте мира

Парламентская делегация Ирака во главе с вице-спикером парламентаШахваном Абдуллой встретилась и провела переговоры со вторым вице-спикером парламента Исламской Республики ИранАбдолрезой Месри в Баку (Азербайджан).

Встреча иранской и иракской делегаций состоялась на полях Бакинской конференции и заседаний парламентской сети государств-членов Движения неприсоединения.

В ходе встречи обе стороны рассмотрели аспекты двустороннего сотрудничества и вопросы, связанные с ирано-иракскими отношениями, а также пути их укрепления в экономической, торговой, безопасности и культурной областях.

По данным Mehr News, Бакинская конференция началась 30 июня в столице Азербайджана.