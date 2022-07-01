Тегеран, , 18:53 — REGNUM 30 июня президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Исламская Республика примет у себя седьмой саммит по Каспийскому морю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

По итогам посещения Туркменистана и участия в 6-м Каспийском саммите президент Ирана рассказал о деталях своего визита.

Указав на свое участие в 6-м Каспийском саммите в Ашхабаде (Туркменистан) и изложив мнение Исламской Республики Иран, основанное на национальных интересах, президент подтвердил, что Каспийское море принадлежит народам этого региона, и его управление будет основываться на совместном управлении прибрежными государствами.

Говоря о значении сотрудничества между прикаспийскими государствами, он подчеркнул, что Каспийское море — это море дружбы и сотрудничества между соседними странами.

Он также отметил, что прикаспийские государства могут сотрудничать в сферах экономики, культуры, охраны окружающей среды, судоходства, туризма и рыболовства.

Ссылаясь на конвенцию и правовой режим моря, президент подчеркнул важность реализации текущего правового режима, основанного на проведении «исходной линии».