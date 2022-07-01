Тегеран, , 19:42 — REGNUM 30 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его катарский коллега Мухаммед бен Абдулрахман бен Джассим Аль Тани обсудили переговоры по ядерной программе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Высокопоставленный иранский дипломат провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассимом Аль Тани.

Два официальных лица также обсудили последние региональные и международные события, а также текущие события на переговорах в Вене по возобновлению иранской ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Никаких дополнительных подробностей телефонного разговора не сообщается.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани встретился и провел переговоры с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара, обсудив с ним взаимное сотрудничество между двумя странами и иные региональные события.

В ходе встречи Багери Кани охарактеризовал дружбу и братство между двумя странами как ценный актив для всестороннего улучшения связей между Тегераном и Дохой, выразив решимость Исламской Республики Иран укреплять двусторонние отношения.