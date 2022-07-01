Тегеран, 1 июля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. 30 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в своем послании заявил, что односторонние и принудительные санкции США чрезвычайно затруднили доступ иранских жертв химического оружия к медикаментам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан опубликовал послание по случаю Национального дня борьбы с химическим и биологическим оружием, а также 35-й годовщины химической атаки в Сардаште.

В результате нападения, совершенного бывшим иракским режимом во главе с Саддамом Хусейном, на северо-западе Ирана во время восьмилетней войны в 1980-х годах погибло более 100 человек.

Амир Абдоллахиан в своем послании заявил, что бывший иракский режим более 300 раз применял химическое оружие против иранских гражданских лиц и военнослужащих во время войны. Однако химическая атака на Сардашт и близлежащие деревни стала самым трагическим инцидентом.

Высокопоставленный дипломат отметил, что Иран стал жертвой химического оружия в большей степени, чем любая другая страна в современную эпоху, в связи с чем страна осуждает применение такого оружия кем бы то ни было, в любое время и при любых обстоятельствах.

Он также подчеркнул, что Иран приобрел ценный опыт в лечении жертв химического оружия и всегда готов поделиться этим опытом с мировым сообществом.